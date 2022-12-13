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Служба спецрасследований (ССР) во вторник объявила, что начала расследование возможной коррупции на государственном предприятии Regitra.
Служба спецрасследований начала расследование возможной коррупции экзаменаторов Regitra
© DELFI / Karolina Pansevič

По данным ССР, в торговле влиянием подозреваются 12 человек: два экзаменатора Вильнюсского отделения Regitra, три посредника и семь заинтересованных лиц.

Согласно данным расследования, экзаменаторы по вождению Regitra регулярно брали взятки от заинтересованных лиц и посредников, чтобы не фиксировались критические ошибки, и не было препятствий для сдачи экзаменов по вождению.

В ходе расследования было установлено, что такие преступные действия потенциально коррупционного характера совершались регулярно, за сдачу экзамена платили около 200-400 евро.

Сейчас расследуется более 30 таких преступных деяний коррупционного характера.

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