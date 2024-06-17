Служба спецрасследований Литвы начала предварительное расследование деятельности компании Foxpay

Сообщается, что расследование проводится по факту возможной легализации имущества, добытого преступным путем, и вмешательства в деятельность государственного служащего или лица, выполняющего функции государственного управления, сообщает ССР.
В связи с большим объемом информации предварительное расследование было начато с целью принятия объективного решения и проверки совокупности полученных данных на предмет наличия признаков уголовного деяния. На данный момент обвинения пока никому не предъявлены.
6 июня 2024 г. Генпрокурор поручила ССР уточнить указанные фактические обстоятельства по поводу появившейся в публичном поле информации о деятельности компании Foxpay. После изучения информации с уголовно-правовой стороны и уточнения информации было принято решение начать предварительное расследование.
Целью досудебного расследования является сбор данных, которые позволят подтвердить или опровергнуть факт совершения преступного деяния. Поэтому после завершения предварительного расследования оно может быть либо прекращено, либо закончиться передачей дела в суд.
Центробанк Литвы проводит проверку в отношении компании финансовых технологий Foxpay. В свою очередь, генеральный прокурор Нида Грунскене поручила Службе специальных следственной (ССР) выяснить фактические обстоятельства по вопросам о деятельности компании, поднятым в публичном поле.
Компания Foxpay и ее бывший член правления, супруг М. Навицкене Миндаугас Навицкас оказались в центре внимания после того, как стало известно, что Центробанк Литвы проводит проверку вышеупомянутой финтех-компании.
Foxpay также стала объектом расследования правительственной Координационной комиссии по защите объектов, критически важных для национальной безопасности. В среду стало известно, что последняя не разрешила владелице Foxpay Еве Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, основным акционером которой является супруг министра М. Навицкас. Сообщается, что еще в процессе рассмотрения будущей сделки владелица Foxpay изменила планы и передумала, однако комиссия проверила компанию по собственной инициативе и установила, что инвестор не соответствует требованиям закона о защите объектов государственного значения.
На прошлой неделе портал 15min.lt сообщил, что в прошлом году министр летала в Дубай на частном самолете вместе с Е. Тринкунайте и ее партнером В. Германасом.