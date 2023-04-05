Впервые этот вопрос был поднят МСЭ в 2019 году при регистрации частотных присвоений в Международном справочном регистре частот (МСРЧ), а спустя несколько лет Литва получила отрицательный ответ со ссылкой на высказанную российскими представителями позицию.
"Мы добиваемся международной защиты наших частот, чтобы текущие и новостроящиеся станции соседней страны были совместимы с частотами, предназначенными для развития мобильной связи 5G. Иными словами, чтобы всегда оценивалось, не будут ли российские станции создавать помехи нашей электросвязи", — пояснил член Совета СРС Дарюс Кулешюс.
В 2021 году неблагоприятное для Литвы решение было принято на основании формальных требований России. Согласно стандарту МСЭ, в полосе частот, предназначенной для связи 5G, действует российская военная техника, поэтому утверждалось, что частоты, предназначенные для гражданской связи, могут создавать помехи российским станциям, у которых должен быть приоритет защиты.
Поскольку в первый раз, по мнению СРС, вопрос не был решен надлежаще, в этом году было решено еще раз обратиться в Комиссию по спорам.
"В этом году Международная комиссия по спорам повторно вникла в ситуацию, в требования международных правил и решила вопрос в нашу пользу. Мы для наших частот получили высший статус защиты, а наша переговорная позиция в дальнейших спорах или переговорах с соседями укрепилась. Мы стремимся в приграничных зонах обеспечить быструю и качественную связь нового поколения, а также эффективное использование государственных радиоресурсов. Поэтому данное решения МСЭ имеет действительно огромное значение как для Литвы, так и для других стран региона", – отметил Д. Кулешюс.
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