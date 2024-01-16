Служба регулирования призывает клиентов прекратившей свою деятельность компании обращаться за возвращением переплаты

"Бытовые клиенты компании Egto energija, которые переплатили компании за услуги в то время, когда пользовались ее услугами, могут до 17 ч. 15 февраля 2024 г. обратиться в ГСРЭ с просьбой о возврате денег", – информирует служба.

ГСРЭ отмечает, что также заявление можно прислать регистрированным письмом по адресу ул. Вяркю, 25С, Вильнюс (Verkių g. 25C, Vilnius) или по эл. почте. По этому адресу можно прийти в ГСРЭ физически.

Бывшие клиенты EGTO energija должны представить ГСРЭ заполненную форму с указанными показаниями счетчиков, счета, которые оплатили Egto energija с указанной суммой переплаты и подтвержденный акт о договоре о задолженности.

"Потребитель должен предъявить все эти данные, чтобы служба могла обеспечить возврат средств бытовым потребителям", – сообщает ГСРЭ.