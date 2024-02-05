Служба равных возможностей: сеть Lidl дискриминирует пожилых людей

Это нарушение было установлено в 2021 году, но руководство сети не обратило внимание на рекомендации службы.
В 2021 г. контролер Службы равных возможностей Бируте Сабатаускайте установила, что решение Lidl предоставлять скидки только пользователям мобильного приложения - это косвенная дискриминация людей по возрасту. Тогда жалобу подал покупатель, который указал, что он пенсионер и не пользуется технологическими инновациями, включая смартфон, поэтому не может пользоваться скидками в магазинах этой сети.
По словам представителей Lidl, Все пользователи приложения могут им пользоваться одинаково, независимо от возраста и других особенностей.
Однако служба отмечает, что не все могут скачать приложение, а по закону о равных возможностях все поставщики товаров и услуг должны предоставлять одинаковые условия для всех покупателей.
"Служба рекомендовала Lidl Lietuva обсудить возможность расширения условий пользования приложением, чтобы все покупатели были в равных условиях, но эти рекомендации не были осуществлены. Жаль, что пожилые люди, которые не пользуются смартфонами по-прежнему чувствуют себя униженными, поскольку не могут пользоваться скидками, как это делают другие покупатели. Мы еще раз призываем руководство Lidl Lietuva учесть рекомендации контролера и подумать об альтернативе", – сказала юрист службы Рената Ванагелене.