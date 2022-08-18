"Белорусские пограничники своими активными действиями всё еще участвуют в нелегальной миграции в Литву, например, доставляют мигрантов к государственной границе, провожают их до мест, где нет забора или он не будет возводиться из-за природных условий. Также помогают в порче забора, чтобы пройти в Литву", - отмечается в распространенном в четверг пресс-релизе СОГГЛ.
По заявлению литовских официальных лиц, это подтверждается и свидетельствами самих нелегальных мигрантов.
По данным СОГГЛ, в Швенчёнском райне в эти выходные были задержаны четверо иностранцев, которые рассказали, что к границе их доставили белорусские пограничники - они привели их к госгранице и направили в Литву.
В этом месте с литовской стороны еще не завершены работы по возведению забора. Нарушители были зафиксированы системами наблюдения и задержаны литовскими пограничниками.
Четверо взрослых мужчин были без документов, представились гражданами Афганистана. Они не были пропущены в Литву, пограничники вернули их в Беларусь.
На упомянутом участке границы идут работы по возведению забора.
"Очевидно, что без помощи белорусов мигранты не могли узнать, что здесь еще идут работы по оборудованию забора, и пересекать границу в этом конкретном месте пока легче, чем там, где работы завершены. Такая информация есть у официальных лиц Беларуси, которые наблюдают за работами по возведению забора и направляют иностранцев для нелегального пересечены границы", - утверждает СОГГЛ.
В последнее время в Литву из Беларуси пограничники не пропускают от 30 до 90 нелегальных мигрантов в сутки.
С 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не пропустили в общей сложности более 12,4 тыс. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну не один раз.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
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