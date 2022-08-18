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Белорусские пограничники всё еще активно способствуют нелегальной миграции в Литву - они сопровождают иностранцев до мест, где еще не установлен забор, заявила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
© DELFI / Julius Kalinskas

"Белорусские пограничники своими активными действиями всё еще участвуют в нелегальной миграции в Литву, например, доставляют мигрантов к государственной границе, провожают их до мест, где нет забора или он не будет возводиться из-за природных условий. Также помогают в порче забора, чтобы пройти в Литву", - отмечается в распространенном в четверг пресс-релизе СОГГЛ.

По заявлению литовских официальных лиц, это подтверждается и свидетельствами самих нелегальных мигрантов.

По данным СОГГЛ, в Швенчёнском райне в эти выходные были задержаны четверо иностранцев, которые рассказали, что к границе их доставили белорусские пограничники - они привели их к госгранице и направили в Литву.

В этом месте с литовской стороны еще не завершены работы по возведению забора. Нарушители были зафиксированы системами наблюдения и задержаны литовскими пограничниками.

Четверо взрослых мужчин были без документов, представились гражданами Афганистана. Они не были пропущены в Литву, пограничники вернули их в Беларусь.

На упомянутом участке границы идут работы по возведению забора.

"Очевидно, что без помощи белорусов мигранты не могли узнать, что здесь еще идут работы по оборудованию забора, и пересекать границу в этом конкретном месте пока легче, чем там, где работы завершены. Такая информация есть у официальных лиц Беларуси, которые наблюдают за работами по возведению забора и направляют иностранцев для нелегального пересечены границы", - утверждает СОГГЛ.

В последнее время в Литву из Беларуси пограничники не пропускают от 30 до 90 нелегальных мигрантов в сутки.

С 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не пропустили в общей сложности более 12,4 тыс. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну не один раз.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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