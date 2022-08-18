"Белорусские пограничники своими активными действиями всё еще участвуют в нелегальной миграции в Литву, например, доставляют мигрантов к государственной границе, провожают их до мест, где нет забора или он не будет возводиться из-за природных условий. Также помогают в порче забора, чтобы пройти в Литву", - отмечается в распространенном в четверг пресс-релизе СОГГЛ.

По заявлению литовских официальных лиц, это подтверждается и свидетельствами самих нелегальных мигрантов.

По данным СОГГЛ, в Швенчёнском райне в эти выходные были задержаны четверо иностранцев, которые рассказали, что к границе их доставили белорусские пограничники - они привели их к госгранице и направили в Литву.

В этом месте с литовской стороны еще не завершены работы по возведению забора. Нарушители были зафиксированы системами наблюдения и задержаны литовскими пограничниками.

Четверо взрослых мужчин были без документов, представились гражданами Афганистана. Они не были пропущены в Литву, пограничники вернули их в Беларусь.

На упомянутом участке границы идут работы по возведению забора.

"Очевидно, что без помощи белорусов мигранты не могли узнать, что здесь еще идут работы по оборудованию забора, и пересекать границу в этом конкретном месте пока легче, чем там, где работы завершены. Такая информация есть у официальных лиц Беларуси, которые наблюдают за работами по возведению забора и направляют иностранцев для нелегального пересечены границы", - утверждает СОГГЛ.

В последнее время в Литву из Беларуси пограничники не пропускают от 30 до 90 нелегальных мигрантов в сутки.

С 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не пропустили в общей сложности более 12,4 тыс. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну не один раз.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.