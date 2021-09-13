Служба охраны госграницы: больше всего мигрантов у границы в Лаздийском районе

Мигранты пытались нелегально пересечь границу в Игналинском, Швенченском, Шальчининкском, Вильнюсском, Варенском и Лаздийском районах.
Как и в другие дни на прошлой неделе, примерно половина нелегалов находилась у границы в Лаздийском районе.
Одного иностранца впустили в страну по гуманитарным причинам.
В субботу в Шальчининкском районе был зафиксирован случай, когда один из двух пограничников, патрулирующих с белорусской стороны, возможно, пересек границу, оказался на контрольной полосе с литовской стороны и сразу же вернулся на территорию своей страна. В Варенском пограничном отряде СОГГ начато досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.
В воскресенье глава Варенской заставы СОГГ Виргилиюс Раугале обратился к соответствующему должностному лицу в Беларуси и информировал его о нарушении, передал все необходимые документы и собранную в Литве информацию. Кроме прочих действий, в таких случаях должны провести совместное расследование. Пока официальный ответ из Беларуси не получен.
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