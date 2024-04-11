Служба госзакупок представила неблагоприятные выводы по строительству Национального стадиона

"Мы считаем, что (…) Министерство науки, образования и спорта и Вильнюсский муниципалитет берут на себя слишком большую часть индексирования, она должна снизиться", – сказал журналистам в четверг глава службы Дарюс Ведрицкас.

Утвержденные Вильнюсским муниципалитетом поправки к концессионному договору еще не вступили в силу – их еще должна одобрить Еврокомиссия.

По данным службы, непонятно, почему риск повышения цены на строительство должны брать на себя целиком министерство и муниципалитет, почему эти расходы не разделены между ними и строительной компанией.

По данным службы, если строительство затягивается на 18 месяцев, остаются нераспределенными 8,46% цены комплекса.