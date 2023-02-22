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Имеющаяся в распоряжении Службы государственной безопасности Латвии (VDD) информация не свидетельствует о том, что российская частная военная компания "Вагнер" готовится к проведению диверсионных или боевых действий против Латвии или других стран Балтии, сообщили в VDD.
Rusijos karinė bendrovė „Wagner“
Rusijos karinė bendrovė „Wagner“
© twitter

VDD постоянно следит за событиями, связанными с войной в Украине, чтобы своевременно выявлять возможные угрозы для национальной безопасности Латвии и принимать меры по их предотвращению.

О том, что "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы стран Запада, напав на страны Балтии, заявил недавно главный советник президента Литвы по национальной безопасности Гитанаса Науседы Кястутис Будрис.

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что данные разведки не указывают на возможное нападение России, однако ситуация может измениться, и угроза реальна.

Наемники "Вагнера" участвуют во вторжении России в Украину с 2014 года. Также группировка все чаще вовлекается в конфликты во франкоязычных африканских странах.

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