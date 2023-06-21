21 июня 2023 г. 17:19

Слушание дела о беспорядках: один из обвиняемых снял майку и демонстрировал тату с изображением Гитлера

 
ru.DELFI.lt
Andrius Lobovas
Andrius Lobovas
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
В среду в Вильнюсском участковом суде рассматривали дело о беспорядках около здания парламента. Один из обвиняемых - Андрей Лобов - снял майку и сделал свое фото в зале заседания без майки, которое разместил на фейсбуке.

"В суде даже кондиционер не работает, вентилятор тоже, сидим, потеем", – подписал фото Лобов, разместив два своих фото рядом с Антанасом Кандротасом.

Эта запись в фейсбуке была около часа, потом Лобов ее стер.

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Свои татуировки Лобов демонстрировал и прежде, но в зале суда оголился впервые.

Возникает вопрос, не грозит ли ему за такие действия ответственность по 524 ст. Кодекса административных правонарушений - публичная демонстрация советской или нацистской символики (за это полагается штраф от 300 до 700 евро).

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Delfi обратился за комментарием в Вильнюсскую полицию, но ответ пока не получил.

Обвиняемые не в первый раз жалуются на жару в зале заседаний. И на самом деле, внутри было почти 29 градусов.

На прошлое заседание приезжали специалисты Национального центра общественного здравоохранения, констатировали возможное не соответствие нормам, но представили рекомендации суду, эти рекомендации были учтены. В зале заседания находятся приборы, фиксирующие концентрацию СО2.

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