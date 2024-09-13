2024.09.13 13:19

Сложно поверить: эти овощи никто не сеял, выросли сами, но есть их нельзя

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt

Каждый садовод знает, сколько сил нужно вложить, чтобы получить хороший урожай: сеять, поливать, полоть, подкармливать и т.д. Однако иногда овощи вырастают сами. И в самых неожиданных местах.

Центр утилизации отходов Клайпедского региона поделился фотографиями с Думпяйской региональной свалки.

„Никто эти овощи не сажал, не поливал, но все они – помидоры, арбузы, тыквы, цуккини – сами выросли на свалке!“, – писали работники свалки.

Однако специалисты не рекомендуют есть их: „Порадуйтесь урожаю на фото, но есть эти овощи мы не рекомендуем“.

Daržovės pačios išaugo sąvartyne

Представитель центра Арунас Любинавичюс сказал, что не известно, как эти овощи выросли.

„Нас самих это удивляет. Ведь никто не сажал. Наша свалка состоит из трех частей, в той, где выросли овощи, мы коммунальные отходы не везем.

Коммунальные отходы люди бросают в черные контейнеры, мы их везем в центр сортировки. В прошлом году ни килограмма отходов туда не попало, ранее лишь несколько тонн привезли, в которых могли быть семена.

Daržovės pačios išaugo sąvartyne

Сюда мы везем строительные отходы и отходы с производственных предприятий“, – сказал он.

И прибавил: „Удивительно среди кусков бетона видеть красные помидоры, цуккини, арбузы. Шли дожди, было тепло, но откуда взялись семена - какая-то мистика“.

Daržovės pačios išaugo sąvartyne

Любинавичюс сказал, что овощи там и останутся, их не будут убирать и тем более есть.

„Многим наверное известно, что вокруг наших свалок установлены санитарные зоны по 300–500 м. Гниющие отходы, особенно на старых свалках, выделяют разные опасные соединения: тяжелые металлы, опасные вещества. Все, что там растет, не должно попадать к нам на стол“, – сказал он.

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