Словно сквозь розовое стекло: что значит такое явление

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Optinis reiškinys L. Dilienės nuotr.
Optinis reiškinys L. Dilienės nuotr.

1 февраля жители Вильнюса наблюдали необычное явление – на восходе все окрасилось в розовый цвет. Это оптическое явление на самом деле впечатляет и обещает перемены погоды.

Ярко-розовый восход в Калненай на видео сняла Лина Дилене.

Метеоролог Литовской гидрометеорологической службы Гитис Валайка сказал, что такое бывает на утренней или вечерней заре.

"Небо должно быть облачным, в воздухе много влаги, солнце у самого горизонта, тогда бывает такое явление. Чаще всего зимним вечером все окрашивается в розовый или пурпурный цвет. Это игра солнечного света, рассеянного атмосферой и многократно отраженного в снежных кристаллах", – сказал он.

Optinis reiškinys L. Dilienės nuotr.
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