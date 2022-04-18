Слова некоторых западных политиков поражают больше, чем действия Путина: это один из худших вариантов

"У политиков есть право использовать свою риторику. Риторика может быть разной. Естественно, надо привлечь внимание людей. Использование разных юридических терминов, не всегда последовательное, не всегда с пониманием их содержания, это характерно для политиков, и я не придавал бы этому большого значения", – сказал в интервью LNK Жалимас.

По его словам, надо говорить о жестокостях, неважно, как их называть.

"Когда говорят, что использование каких-то терминов послужит эскалации конфликта, то во Франции и в Германии кое-кому надо проснуться и понять, что это вчерашние слова. Что точно не поможет, так это если мы не будем говорить об этих преступлениях", – сказал Жалимас.

"Есть преступления против человечества, это не только нарушение военных правил, но и массовые систематические нападения на гражданских лиц. И, как говорят категорически, что это геноцид, я бы сказал, что это действия с признаками геноцида", – сказал он.

Он обратил внимание на то, что классический акт геноцида - передача детей из одной группы другой.

"Мы знаем, что из Украины уже увезли несколько десятков тысяч детей в Россию, и даже планируют передать их на воспитание в русские семьи. Это один из актов геноцида", – продолжил он.

Более жестокий акт геноцида - убийства.

"Если цель - уничтожения украинцев как этноса, а мы, кажется, с каждым днем все больше убеждаемся в том, что такая цель есть, или не всех их, – а определенные значимые группы, речь идет о локальных группах, я думаю, что происходящее в Мариуполе точно можно назвать геноцидом", – сказал Жалимас.

По словам юриста, для доказательства таких преступлений необязательно найти тела всех погибших и задокументировать их.

"Если говорить о преступлениях против человечества и геноциде, это массовые преступления. Тут не надо доказывать убийство каждого человека. Достаточно, чтобы убийства были массовыми и систематическими. Если мы говорим о геноциде, то это дополнительная цель уничтожения всего или значительной части определенной, в данном случае, этнической группы", – сказал Жалимас.

"Когда ясно видна политика государства в уничтожении украинцев как таковых. Мы видим, что такие признаки есть. Или когда есть политика государства, выражающаяся в виде массовых выпадов против гражданских лиц. Мариуполь - наилучшая иллюстрация", – продолжил он.

Будет ли Владимир Путин сидеть в тюрьме, по его словам, зависит от окончания войны.

"По тому, что я сейчас слышал, то шокируют не столько действия Путина, сколько разговоры некоторых западных лидеров о том, что будет какое-то мирное соглашение, после которого Путин останется. Это один из худших вариантов", – сказал Жалимас.

По его мнению, надо говорить об уничтожении этого режима.

"Иначе этот режим через 6-7 лет воспрянет, и у нас будет та же агрессия", – заметил он.