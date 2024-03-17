Слова Анушаускаса удивили: это настоящая бомба

"Темп или характер работы Анушаускаса никак не изменился за последний месяц. Он всегда был таким", – сказала преподаватель университета им. М.Рёмериса Рима Урбонайте.

Он не сомневается, что этот вопрос поднимут в понедельник, и все будут ждать более точных объяснений.

"Ситуация нетипичная и до конца непонятная. У Шимоните - одна версия, что министр недостаточно быстро осуществляет какие-то решения или реформы, но неясно, какие решения тормозит или каким мешает министр, и чего конкретно ждет премьер", – сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас .

"Вчера, за час до окончания рабочего дня я получил предложение премьер-министра уступить пост министра национальной обороны другому политику и занять его место председателя комитета в Сейме", – сказал Анушаускас в субботу.

После того как Анушаускас подал в отставку, ясно пока только одно. Он уходит не по собственному желанию.

"Есть намеки разных деятелей о том, что напряжение назревало давно. У Анушаускаса были напряженные отношения и с другими членами правительства, видимо, и с самой Шимоните. Возможно, это какая-то моментальная демонстрация амбиций. (…) Есть место для несовместимости сказал Янелюнас.

"Возможно, что-то произошло во время визита в США . Мы видим встречи премьера с Шольцем. Неясно, с какой стороны подул ветер", – заметила Урбонайте.

"Мы видим, что нередко отличается оценка ситуации с безопасностью министров обороны и иностранных дел. Эти трения - не новость. Вопрос, почему решение принято именно сейчас? Если было желание снизить влияние, надо было принимать решение раньше", – считает Урбонайте.

Политолог сказала, что между Анушаускасом и главой МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом , а также главой ПКНБО Лауринасом Кащюнасом напряжение было всегда.

Он обратил внимание на то, что сфера обороны располагает большими деньгами, там решают такие вопросы, как, к примеру, в каком направлении трансформировать армию, где делать заказы.

"Понятно, что существует конкуренция. Быть может, были разные мнения в самой партии консерваторов. Быть может, они считают какие-то свои варианты более полезными для нацбезопасности, и это не потому, что есть какое-то влияние лоббистов или коррупция, с просто из-за разных мнений, это само собой разумеется.

Может быть, что эта разница во мнениях и неясное распределение, кто и за что отвечает, привело к тому, что министр обороны не выдержал давления со стороны партии", – сказал Янелюнас.

Внимание привлекло заявление Анушаускаса о лоббистах.