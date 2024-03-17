Слова Анушаускаса удивили: это настоящая бомба

После того как Анушаускас подал в отставку, ясно пока только одно. Он уходит не по собственному желанию.
"Вчера, за час до окончания рабочего дня я получил предложение премьер-министра уступить пост министра национальной обороны другому политику и занять его место председателя комитета в Сейме", – сказал Анушаускас в субботу.
Остальные заявления было абстрактными и неконкретными.
"Ситуация нетипичная и до конца непонятная. У Шимоните - одна версия, что министр недостаточно быстро осуществляет какие-то решения или реформы, но неясно, какие решения тормозит или каким мешает министр, и чего конкретно ждет премьер", – сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас.
Он не сомневается, что этот вопрос поднимут в понедельник, и все будут ждать более точных объяснений.
"Темп или характер работы Анушаускаса никак не изменился за последний месяц. Он всегда был таким", – сказала преподаватель университета им. М.Рёмериса Рима Урбонайте.
Политолог сказала, что между Анушаускасом и главой МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом, а также главой ПКНБО Лауринасом Кащюнасом напряжение было всегда.
"Мы видим, что нередко отличается оценка ситуации с безопасностью министров обороны и иностранных дел. Эти трения - не новость. Вопрос, почему решение принято именно сейчас? Если было желание снизить влияние, надо было принимать решение раньше", – считает Урбонайте.
По ее словам, есть разные спекуляции на тему, что стало последней каплей.
"Возможно, что-то произошло во время визита в США. Мы видим встречи премьера с Шольцем. Неясно, с какой стороны подул ветер", – заметила Урбонайте.
"Есть намеки разных деятелей о том, что напряжение назревало давно. У Анушаускаса были напряженные отношения и с другими членами правительства, видимо, и с самой Шимоните. Возможно, это какая-то моментальная демонстрация амбиций. (…) Есть место для несовместимости сказал Янелюнас.
Он обратил внимание на то, что сфера обороны располагает большими деньгами, там решают такие вопросы, как, к примеру, в каком направлении трансформировать армию, где делать заказы.
"Понятно, что существует конкуренция. Быть может, были разные мнения в самой партии консерваторов. Быть может, они считают какие-то свои варианты более полезными для нацбезопасности, и это не потому, что есть какое-то влияние лоббистов или коррупция, с просто из-за разных мнений, это само собой разумеется.
Может быть, что эта разница во мнениях и неясное распределение, кто и за что отвечает, привело к тому, что министр обороны не выдержал давления со стороны партии", – сказал Янелюнас.
Внимание привлекло заявление Анушаускаса о лоббистах.
"Да, мне пришлось захлопнуть дверь перед компаниями, которые пытались подкупить работников национальной обороны, предлагая незаконные вознаграждения. Но они нашли открытую дверь у других политиков, и в Минобороны сразу же поступили предложения и письма от политиков "продолжить переговоры". В некоторых случаях особо грубого вмешательства в госзакупки приходилось информировать Службу спецрасследований, а некоторые тендеры просто прекращались из-за завышенных цен. Премьер-министр поддержала все эти антикоррупционные мероприятия", – сказал Анушаускас в субботу.
Урбонайте заметила, что "это настоящая бомба".
"В итоге получается, что министра увольняют за антикоррупционную деятельность, по его версии. Он сказал, что закрыл перед коррупцией двери министерства, и какие-то странные лоббисты пошли куда-то к другим политикам и сейчас мы не только гадаем, что произошло, что переполнило чашу премьера, но и что за коррупционеры у нас есть в политике", – сказала она.
Янелюнас сказал: "Это должно быть серьезно, ведь он упомянул о каких-то расследованиях ССР. Ответы на эти вопросы все ждут, я думаю, министр так легко не выкрутится, должен будет дать ответы".
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила заявление министра обороны Арвидаса Анушаускаса об отставке в пятницу. В субботу Анушаускас встречался с президентом Гитанасом Науседой.