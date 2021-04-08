"Главное сейчас – защита других сучьев, оценка угроз. Вообще, дуб хорошо перенес все – снег, зиму, ветер, мы не видели никаких угроз", – сказал глава Государственной службы охраняемых территорий Альбертас Станисловайтис.

Он сказал, что пока сложно оценить нанесенный ущерб и причину, по которой упал сук (под ним находилась опора).

"У нас нет методики для подсчета ущерба, сук был гнилым, это природный процесс, мы сейчас смотрим, что сделать, чтобы больше не было поломок (...) Настоящую причину по которой сломался сук, никто, наверное, не скажет, но замечено, что внутри он был гнилым, он был длинным, вот и сломался", – сказал Станисловайтис. Он не мог сказать, связано ли это с заменой опоры.

Новые опоры были установлены в начале марта. Муниципалитет Зарасайского района сообщил о том, что сук сломался, 31 марта.

Стелмужский дуб – самый известный природный объект в Литве, один из самых старых дубов в Европе, самое старое и большое дерево в Литве.

Предполагают, что дубу может быть около 1500 лет. Ствол дуба на высоте 1,3 м в обхвате составляет 9,5 м, у земли – 13 м. Высота дуба - 19 м.