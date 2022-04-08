Борьба с памятниками никогда не была очень умной и перспективной, однако сегодня у нас иная ситуация: у нас на самом деле непостижимая здравым рассудком, невозможная в XXI веке военная агрессия с явными признаками геноцида со стороны России и, возможно, пришло время посмотреть или произвести ревизию, не осталось ли еще чего-то такого, что можно было бы десоветизировать", - сказал радиостанции Ziniu radijas лидер Демократического союза "Во имя Литвы".

И все же он подчеркнул, что часть символов советского наследия находится на кладбищах, и призвал не бороться с мертвыми, перезахоранивая их.

"С мертвыми бороться я точно не вижу смысла. Возможно, монументы нужно убирать, но не трогать места захоронений, пометить их специальными знаками, досками, показывающими, что это погибшие на таком-то историческом этапе военнослужащие, люди и точно не заниматься перезахоронениями", - сказал парламентарий.

"Я не считаю, что это нужно делать даже в таких условиях. Нам не следует демонстрировать, что мы такое же государство, как то, которое сегодня объявило войну человечности", - добавил он.

О своих стремлениях отменить статус охраняемых для советских монументов сообщило несколько самоуправлений, в том числе Расейнский район и Клайпеда. В портовом городе есть монумент на месте захоронения примерно 700 советских солдат.