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Лидер оппозиции Саулюс Сквернялис сказал, что на заседании парламентского Комитета по нацбезопасности и обороны была представлена информация о беспорядках, которая позволяет сделать вывод, что разделение протеста, который позже перерос в беспорядки на две части - весьма условно.
Сквернялис после получения дополнительной информации о беспорядках сделал жесткие выводы
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Когда получаешь дополнительную информацию, у нас вчера было заседание ПКНБО, где наши службы представили дополнительную информацию, она непубличная. Так видно, что разделение первой части митинга от второй - беспорядков, условное. К сожалению, это факт. Очень условное разделение", – сказал в пятницу Žinių radijаs Сквернялис.

Он заметил, что те же люди, которые участвовали в акции днем, позже сделали так, что собрание у парламента переросло в беспорядки.

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"Те же люди, которые участвовали в так называемой первой части, действовали активно при организации, подстрекательстве и призыве к таким действиям во второй части", – сказал политик.

Он сказал, что этот митинг обусловлен тем, что немалая часть людей руководствуется страхами, боятся вакцинации, а правящие так и не сумели разработать такую кампанию, которая могла бы развеять эти страхи.

"Первая часть митинга, которая как раз и была связана с непониманием и страхами людей, до которых не дошло доказательство того, что такое вакцина, которые не получили ответы на все вопросы, у людей появился естественный страх", – считает Сквернялис.

Напомним, что 12 августа советник президента Аста Скайсгирите высказала позицию, будто митинг и беспорядки - разные вещи.

"Надо отделить акцию протеста от беспорядков. Это две разные вещи. Первые мирно высказали свою позицию и мирно разошлись, ушли", – сказала в четверг LRT советник.

"То, что происходило вечером, беспорядки, ничем оправдать нельзя. В них участвовали несколько сотен человек, им придется ответить по закону. У людей есть право на выражение мнения, но это делают не камнями, такое недопустимо", – продолжила она.

Во вторник во время беспорядков у парламента в Литве задержали 26 человек.

Полиция расследует беспорядки 10 августа. Во время беспорядков пострадали 18 сотрудников полиции и СОБ. Сообщается, что круг подозреваемых может расшириться.

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