2024.09.24 14:14

Сквернялис планирует обращение в прокуратуру в связи с участком Ландсбергене

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Austėja Landsbergienė
Austėja Landsbergienė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Председатель демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис не исключает возможности обращения в Генпрокуратуру, чтобы она, защищая общественный интерес, выяснила обстоятельства строительства школы Аустеи Ландсбергене в Калненай. Однако он надеется, что сначала расследование начнет парламентская Антикоррупционная комиссия.

„Я думаю, что у парламента на это и времени нет. Желание, может, и было бы. Но, я думаю, должна подключиться Генпрокуратура и говорить о защите общественного интереса“, – сказал Сквернялис.

„Если участок был выделен для нужд общества и государственной школы, а потом оказался в частных руках, если вместо равномерного расширения инфраструктуры города, делают и дороги, и все для строительства частной школы, то это уже случай, которым должна заниматься Генпрокуратура“, – заметил он.

Поэтому, по его словам, если правящие не поддержат расследование этого вопроса в Антикоррупционной комиссии, то будет составлено обращение в прокуратуру.

„Посмотрим, какие решения будет принимать Антикоррупционная комиссия. Если будет как всегда, потому что они в большинстве, то мы обратимся в прокуратуру“, – подчеркнул он.

Член демократического союза „Во имя Литвы“ Альгирдас Стончайтис сказал, что Антикоррупционная комиссия, которую он возглавляет, в среду будет решать, начать ли расследование в связи с участком, на котором построена школа Аустеи Ландсбергене в Калненай.

Староста фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас сказал, что намерен поддержать расследование в Антикоррупционной комиссии.

Издание Lietuvos rytas сообщило, что на месте, где в Калненай построена частная школа Аустеи Ландсбергене, был участок, на котором планировали строить детский сад, школу и спортивный стадион. Сообщается, что в 2018 г. Вильнюсский муниципалитет и Национальная земельная служба в срочном порядке приняли соответствующие решения и изменили детальный план, изменив назначение участка. После этого появилась возможность построить на нем частную школу. Lietuvos rytas сообщает, что в то время решения принимали связанные с Ландсбергене люди.

Кроме того, по данным Lietuvos rytas, в школу в Калненай инвестировал и BaltCap Infrastructure Fund, принадлежащий BaltCap. Деньги на этот проект выделил и муниципалитет – создал инфраструктуру.

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