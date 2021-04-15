Сквернялис: очереди у центров вакцинации - позор

"Постоянное метание между приоритетными очередями, появление неясной информации. Посмотрите, что твориться в самом Вильнюсском муниципалитете, который все время поучал наше правительство, оказывается и нынешнее учит работать. А что происходит у центров вакцинации - это позор: люди толпятся, ждут в очередях, никакую дистанцию не соблюдают", – сказал Сквернялис журналистам.
"Хаос, который внесли из-за отсутствия планов и стратегии вакцинации, вызывает подозрение", – прибавил он.
Экс-премьер критически оценил предложения правительства в связи с отсрочкой ревакцинации жителей вакциной Pfizer, чтобы можно было привить как можно больше людей.
"Сомнительны и политические заявления в связи с заявлениями о режиме вакцинации одной из вакцин (Pfizer), говорят об изменениях, несмотря на то, что в аннотации производителя сказано (...) иначе, там указана другая периодичность", – прибавил Сквернялис.
Бывший премьер был удивлен и тем, что в медучреждениях не хватает средств защиты.
"Масштабы тестирования, хотя и растут, одно время были очень низкими, причины этого неизвестны. Из больниц мы слышим – в это даже трудно поверить – снова не хватает защитных средств, резерв пуст. Мы купили столько, что должно было хватить надолго", – сказал он.
Сквернялис акцентировал, что нынешнее правительство незаслуженно приписывает себе заслуги в организации закупки вакцин.
"Смотрите, что говорят о покупке вакцины: как мы разумно поступили, диверсифицировали риск и выбрали производителей. Это мы (бывшее правительство) выбрали поставщиков, на свой риск заказали больше вакцины, чем потребуется, мы не выбирали конкретных производителей, как некоторые другие страны, которые сейчас сталкиваются с проблемами", – заметил он.
"Принимаемые с опозданием решения иногда дискредитируют. В первые теплые выходные многие поняли, что было бы безопаснее, если бы работали уличные кафе с соблюдением требований безопасности (...), вместо этого люди собирались на площадях и улицах безо всякого контроля", – продолжил Сквернялис.
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