Сквернялис оценил предложение объявить Компартию Литвы преступной организацией

„Я думаю, что это поиск искусственного врага, причем очень неудачный. Да, есть люди, которые были обязаны быть членами этой партии, потому что они просто не могли занимать должность (...). Были чиновники среднего звена или сотрудники, которые либо должны были быть членами этой партии, либо просто не могли там себя реализовать и делать карьеру“, - сказал С. Сквернялис Žinių radijas.
По мнению политика, гораздо опаснее были люди, не входившие в структуру коммунистической партии, но активно сотрудничавшие с оккупантами.
„Это те, кто, хотя и не были в то время членами партии, но занимались активной пропагандой, поддерживали режим, доносили на людей в комитет государственной безопасности, так называемый КГБ, их „вклад“ гораздо больше, чем тех, кто формально был членами этой партии“, - подчеркнул лидер Союза демократов.
„Время идет, поколения меняются, и, естественно таких людей будет все меньше и меньше. Но сделать так, чтобы формальное присутствие наложило какое-то пятно... Посмотрим, какие партии образовались в 1990 году с участием тех же коммунистов. А некоторые стараются легко об этом забыть“, - скептически отнесся к инициативе С. Сквернялис.
В среду парламентский Комитет по культуре одобрил доработанный законопроект, предлагающий объявить КПЛ организацией, совершавшей преступные деяния.