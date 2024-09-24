Сквернялис: часть молодых людей не может стать полицейскими, потому что не проходит тест на наркотики

„Одна из проблем - они не проходят тест на наркотики. Так вот тот призыв к легализации наркотиков делает детей подверженными наркотикам“, – сказал Сквернялис в понедельник в интервью на LRT.

Политик также подтвердил, что часть молодых людей не может устроиться в полицию или служить в армии из-за нестабильной психики или сложного психологического состояния.

„Это две основные причины, по которым молодые люди не могут служить в армии и работать в системе МВД“, – сказал экс-премьер.

По данным Департамента полиции, в Литве не хватает 1400 или 18% полицейских.