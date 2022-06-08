Он рассказал, что время сбора улиток уже закончилось.

"Выросла высокая трава, сезон закончился. Местные жители улиток почти не собирали, у них и без того забот хватает. Я больше скупал в разных деревнях. Если бы скупал только в Лепалингисе, то ничего бы не заработал", – сказал Дайнюс.

По словам Шидлаускаса, больше собирают улиток в тех районах, где растут лиственные или смешанные леса, а не хвойные, как в Дзукии.

Шидлаускас не только занимается скупкой даров леса, но и сам является азартным грибником.

"Я ездил в грибные места, где раньше всего появляются лисички. Ничего не нашел, только поганки попадались. Кажется были дожди, но в лесу сухо", – рассказал он.

По его словам, некоторые жители уже находили лисички в березовых рощах.

"Если бы сейчас пару дней прошли хорошие дожди, как обещают синоптики, то через 1-2 недели пойдут грибы. А переработчики, с которыми я работаю, скупают грибы с 24 июня", – сказал Шидлаускас.

Самый актуальный вопрос в Дзукии - какой будет цена на грибы в скупках? Это станет известно, когда оптовые цены установят переработчики.

"Раньше переработчики привозили грибы из Беларуси и России. Может, и сейчас найдут возможность доставки, но из-за санкций не смогут перевести деньги. А пока найдут окольные пути, скажем, через Казахстан, пройдет немало времени. Поэтому, думаю, в этом сезоне цены для грибников будут более благоприятными", – сказал он, напомнив, что в прошлом году самая высокая цена была 10 евро за кг лисичек.