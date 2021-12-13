Об этом в воскресенье поздно вечером в социальной сети Facebook сообщил клайпедский общественный деятель Михаил Андрианов.
"Сегодня Клайпедская община армян Van прощается со своим председателем, и город с прекрасным человеком, доктором Альбертом Альбертяном. Человека, который никогда не отказывал в помощи, больше нет. Он помогал и в бизнесе, и советами. Всегда с улыбкой на лице, веселый, обязательный, тактичный, заботливый. Человек с невероятно добрым сердцем.
(...) Он тот, кто любил людей. Благодаря его усилиям Литва могла познакомиться с невероятным наследием Армении, ее культурой, традициями, историей. Он с удивительной искренностью сумел поделиться радостями и муками своего народа. Никакими словами не облегчить боли близких. Это большая потеря для всех. Города. Сообщества врачей. Страны. Вечная память", - писал Андрианов.
Альбертян был известным клайпедским врачом анестезиологом-реаниматологом. Он работал в Клайпедской университетской больнице заведующим отделением боли, у него была своя частная клиника.
Альбертян был и членом горсовета Клайпедского районного муниципалитета, был избран по списку Движения либералов.
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