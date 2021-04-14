Информация о смерти появилась на странице Эугениюса в фейсбуке. "Скончался Эугениюс Остапенко, сегодня 14 апреля 2021 года, от сердечной недостаточности", – сказано там.
Мать покойного Любовь сказала Delfi: "Да, сегодня утром Эугениюс умер".
Эугениюс Остапенко родился 24 ноября 1976 года. Музыкальную карьеру он начал еще в детстве. Свой дебютный сольный альбом Эугениюс выпустил в 2004 году.
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