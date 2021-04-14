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14 апреля утром из-за сердечной недостаточности скончался известный исполнитель Эугениюс Остапенко. Delfi эту информацию подтвердила мать покойного.
Pranešta apie Eugenijaus Ostapenko mirtį
Pranešta apie Eugenijaus Ostapenko mirtį
© DELFI

Информация о смерти появилась на странице Эугениюса в фейсбуке. "Скончался Эугениюс Остапенко, сегодня 14 апреля 2021 года, от сердечной недостаточности", – сказано там.

Мать покойного Любовь сказала Delfi: "Да, сегодня утром Эугениюс умер".

Эугениюс Остапенко родился 24 ноября 1976 года. Музыкальную карьеру он начал еще в детстве. Свой дебютный сольный альбом Эугениюс выпустил в 2004 году.

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