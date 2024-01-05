Скоро более половины муниципалитетов Литвы будут оснащены светодиодным освещением

После завершения проектов все обновленные 65 тыс. фонарей будут экономить около 18,3 ГВтч электроэнергии в год, и этого количества электроэнергии было бы достаточно для обеспечения теплом и прохладой в течение года почти 5 тыс. литовских домохозяйств, если бы она производилась тепловыми насосами. При этом ежегодно на энергоресурсах муниципалитеты будут экономить около 4 млн. евро.