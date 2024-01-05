Скоро более половины муниципалитетов Литвы будут оснащены светодиодным освещением

По инициативе министерства, с помощью инвестиций из фондов Евросоюза, за последние несколько лет в муниципалитетах были обновлены не только старые, изношенные фонари, но и линии электропередач, опоры, ящики управления освещением и другая светотехническая инфраструктура.
На данный момент 21 проект уже завершен и еще 22 проекта находятся на стадии завершения.
24 тыс. ед. качественных новых светодиодных фонарей в темное время суток освещают улицы Клайпеды, Тельшяя, Скуодаса, Плунге, Казлу-Руды, Кретинги, Ионавы, Друскининкая, Каунаса, Мариямполе, Шяуляя, Кедайняя, Висагинаса, Кайшядориса, Вирбалиса, Пилвишкяя, Кибартая, Укмерге и районов. Установленные фонари уже экономят муниципалитетам 6,8 ГВтч электроэнергии или почти 1,5 млн. евро затрат на электроэнергию каждый год.
В других муниципалитетах оборудование уже установлено, но ведутся завершающие работы. По оценкам Агентства инноваций, после окончательной проверки выполненных работ в муниципалитетах будет установлено почти 65 тыс. новых высококачественных светодиодных уличных фонарей.
После завершения проектов все обновленные 65 тыс. фонарей будут экономить около 18,3 ГВтч электроэнергии в год, и этого количества электроэнергии было бы достаточно для обеспечения теплом и прохладой в течение года почти 5 тыс. литовских домохозяйств, если бы она производилась тепловыми насосами. При этом ежегодно на энергоресурсах муниципалитеты будут экономить около 4 млн. евро.
Энергоэффективность является важной частью цели Европейского союза по нейтрализации к 2050 году воздействия диоксида углерода на окружающую среду, а модернизация уличного освещения является одной из финансовых мер национальной политики, реализуемой Министерством энергетики, целью которой является внедрение большего количества эффективных и экологичных технологий.