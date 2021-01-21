Скопление льда на Нерис у Клебонишкского моста: каунасцы боятся наводнения

Редакция портала Kas vyksta Kaune зафиксировала, что на реке в морозы стал формироваться лед, который скапливается у Клебонишкского моста из-за сужения русла реки. Жители домов, находящихся у реки, знают, чем им это грозит.

В начале февраля 2016 года ночью жители Салупяйских дач пережили наводнение, затопило 50 домов. Несколько суток со стихией боролись жители населенного пункта Гулдинай, а в Радикяй и Клебонишкисе активно следили за ситуацией. Тогда без помощи людей лед по реке ушел в Неман. В 2010 году наводнение имело более драматические последствия.

"Огромные льдины "шли" по населенной людьми территории, ломали заборы, деревья, было страшно", – рассказала свидетель тех событий Д.З.

По ее словам, их дом находится в стороне, за дорогой, но была затоплена и дорога, уровень воды достигал высоты фар их внедорожника. К счастью, в доме затопило только подвал.

У другой семьи в Клебонишкисе в гараже утонули два автомобиля.

Портал Kas vyksta Kaune обратился к директору ГП Дирекции внутренних видных дорог Аурелиюсу Римасу.

Он подтвердил, что во время строительства моста была временно сделана насыпь, которая может отрицательно сказаться на повышении уровня воды (особенно во время ледохода и наводнения). Эта насыпь в будущем (когда мост будет построен) должна быть упразднена.

Представитель АО Kauno tiltai (компания строит мост Э.Мяшкиниса) Гедре Самулёните-Лекавичене сказала Kas vyksta Kaune, что работы на объекте продолжаются, наблюдают за ситуацией на реке. В среду, по ее словам, состоится заседание комиссии по ЧП Каунасского муниципалитета, на котором обсудят, как избежать скопления льда под новым мостом.

© R. Tenio nuotr.