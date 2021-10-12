aA
В Каунасе, на Кармелавском кладбище, был похоронен 79-летний врач из Паланги Альбинас Станкус. Он скончался от коронавируса. В течение нескольких недель коллеги боролись за его жизнь, но все было тщетно.
Скончавшийся от коронавируса врач допустил большую ошибку: в последний путь жена и дочь его не смогли проводить
© DELFI / Domantas Pipas

"Я спрашивал, прививался ли он, он сказал - нет. Но у него были свои убеждения, он был знаком с вирусологией, микробиологией", – сказал LNK профессор Клайпедского университета Арвидас Мартинкенас.

В реанимации Каунасской клиники сейчас находится и супруга врача, заболела и дочь, которая приехала присматривать за больными родителями. Никто из них не был привит от COVID-19.

Статьи по теме:
COVID-19 захватывает крупные города Литвы, лучше ситуация лишь в одном из них  (9)
В Каунасе в реанимации находится младенец с COVID-19  (19)

"Он сказал, что это не так опасно, нечто вроде гриппа, ведь о от гриппа умирают. Домочадцы верили ему, поэтому тоже не прививались", – сказал профессор А.Мартинкенас.

Коллеги говорят, что эта утрата – пример того, что медицина и наука должны быть выше личных убеждений.

"Наверное, это так. У нас есть знакомые, которые не прививались, а потом пострадали", – сказал профессор.

Коллеги Станкуса говорят, что он был профессионалом, оставившим глубокий след в литовской медицине.

"Он всю жизнь проработал с энцефалографией, сердечным ритмом", – сказал профессор.

Станкус был активен и в политической жизни. Мэр Паланги Шарунас Вайткус сказал, что для него медик был примером и учителем, на проблемы со здоровьем никогда не жаловался.

"Он был здоров, был эрудитом. Вел здоровый образ жизни, я никогда не слышал, чтобы он жаловался на проблемы со здоровьем. Он как раз говорил, что надо вести активный образ жизни, чтобы мысли были красивыми", – сказал Вайткус.

Вероятно, врач мог заразиться несколько недель назад в Паланге. В этом городе привиты около 67% жителей. Мэр сказал, что прививаться должны все.

"Это должны делать и врачи, и все люди, иного способа жить здоровыми и выжить - нет, поэтому надо доверять науке", – заметил Вайткус.

История Станкуса облетела всю Литву и многих заставила задуматься.

"Я предлагаю всем, кто не прививается сходить "на экскурсию" и посмотреть, как выглядят заболевшие коронавирусом непривитые люди", – сказала журналистам LNK женщина, встреченная на улице.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

После скандального визита президента Литвы в ресторан – просьба объяснить позицию Науседы (38)

Во время визита в Мажейкяй президент Литвы Гитанас...

Хочешь получать зарплату - прививайся: жители Литвы устали от ограничений и согласны с таким предложением (88)

Минздрав Литвы зарегистрировал предложение ввести...

TOP новостей

Шимоните о возможности вернуться к карантину: есть лишь один объективный критерий (14)

В публичном пространстве все чаще критикуют "паспорт...

Парламент Литвы со второй попытки одобрил выплаты привившимся пенсионерам старше 75 лет (18)

Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона,...

Скончавшийся от коронавируса врач допустил большую ошибку: в последний путь жена и дочь его не смогли проводить (6)

В Каунасе , на Кармелавском кладбище, был похоронен...

Письмо из "Содры" потрясло женщину: я работаю на двух работах и оказалась на краю бездны (75)

Женщина, которая одна воспитывает малолетнего ребенка,...

Viktorija Čmilytė-Nielsen

В Литве предлагается ввести 4-дневную рабочую неделю, будут и другие изменения (39)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...