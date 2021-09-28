Скончавшегося в лагере беженцев мальчика похоронили на мусульманском кладбище в Вильнюсе

"Ребенка похоронили на деньги из бюджета, выделенного лагерю беженцев в Рукле. Это первый случай в Литве, когда умер человек, просивший об убежище, до сих пор центру доводилось хоронить только иностранцев, которые уже получили вид на жительство в Литве. За 25 лет было 7 таких случаев. Одни жили в Рукле, другие в разных муниципалитетах", – сказано в комментарии.

Delfi напоминает, что в минувшие выходные глава МВД Агне Билотайте и глава Соцмина Моника Навицкене сказали, что беспорядки, которые возникли в лагере беженцев в Рукле, по их данным, не были связаны со смертью больного ребенка (он скончался в воскресенье).

Навицкене сказала, что это никаких не было связано: "Он был серьезно болен. По моим данным, ему оказывали всю необходимую медицинскую помощь, семье помогали социальные работники, однако его состояние ухудшилось, ребенка увезли в больницу, где он, к сожалению, умер".

По словам Навицкене, в лагере есть и другие больные дети, всем им оказывают необходимую помощь.

Соцмин выразил соболезнования отцу, лишившемуся ребенка.

Тяжело больной ребенок жил со своим отцом в стационарном здании центра, у них была отдельная комната с туалетом и душем. Остальные мигранты, семьи с детьми размещаются как в этом здании, так и в модульных домах.

"Этот ребенок прибыл с отцом в центр приема беженцев 6 августа. Его тут же перевезли с границы к нам, потому что ребенок инвалид, лежачий. По словам отца, инвалидность была следствием травмы, полученной в стране происхождения год назад", - сказала Беатриче Бернотене, глава Центра беженцев в Рукле.