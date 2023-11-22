Скончался выброшенный из окна 5-месячный младенец

Эту информацию подтвердила и глава Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Илма Скуодене.

Она выразила соболезнования и отметила, что это несчастье побудило искать дополнительные решения и средства для того, чтобы случаи насилия стали заметнее.

"Сейчас специалисты по правам детей участвуют в созданной Соцмином рабочей группе, которая анализирует обстоятельства происшествия. Это происшествие побуждает искать дополнительные решения и средства для того, чтобы случаи насилия стали заметнее, чтобы общество информировало о неспокойных сигналах, чтобы специалисты могли добраться до людей,сталкивающихся с трудностями и предоставить им своевременную помощь", – сказала Скуодене.