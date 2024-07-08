2024.07.08 18:53

Скончался сын мэра Висагинаса

 
ru.DELFI.lt
Arvydas Galaguzas
Arvydas Galaguzas
ФОТО: Delfi montažas

Мэр Висагинаса Эрландас Галагузас 8 июля сообщил о болезненной утрате – скончался его 26-летний сын Арвидас.

В фейсбуке Галагузас написал:

„Сегодня мы лишились части нашей жизни, части самих себя – ушел наш дорогой сын, наш ангел, Арвидас Галагуз (3 июня 1998 – 8 июля 2024).“

Мэр сообщил, что прощание состоится в ритуальном зале костела Св. Апостола Павла (ул. Сантарвес, 1), 10 июля, в среду, с 16.00 до 20.00 ч., 11 июля, в четверг, с 9.00 до 11.00 ч.), а заупокойная служба состоится 11 июля, в 11.00 ч. Похороны состоятся на Висагинском кладбище.

Галагузас просит почтить память его сына „одним белым цветком“.

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