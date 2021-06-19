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В Коми скончался историк и краевед Анатолий Смилингис, посвятивший жизнь изучению истории республики и связанного с ней периода репрессий. Об этом со ссылкой на правозащитника Игоря Сажина, сообщает издание "7х7".
Скончался ссыльный из Литвы Анатолий Смилингис, посвятивший жизнь увековечению памяти заключенных ГУЛАГа в России
© Фото - semnasem.ru

Анатолия Смилингиса сослали в Коми из Литвы вместе с семьей в июне 1941 года, перед самой войной. Здесь он с 14 лет работал на лесоповале, много раз мог погибнуть от голода или болезней, но выжил. Его называют основателем школьного туристического движения в республике, благодаря его работе открыто несколько природных заказников, обнаружены следы стоянок людей каменного века.

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Но одной из главных своих задач Анатолий Смилингис считал поиск могил заключенных ГУЛАГа и увековечивания их памяти. Много лет он хоронил найденные человеческие останки и ставил кресты на могилах, вел переписку с родственниками погибших, составлял подробные отчеты о находках и каталоги.

Несколько лет назад на «7х7» вышел большой материал об Анатолии Смилингисе и его деле. Почитайте, чтобы оценить масштаб личности исследователя.

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