Ученый родился в 1930 году. Награжден орденом им. Великого князя Литовского Гедиминаса 4-й степени, медалью Балтийской Ассамблеи, наградой Комитета развития информационного общества "Новый книгоносец", наградой знаменосца информационных технологий (ИТ) Ассоциации Infobalt.

Профессор опубликовал 162 научные статьи, является автором шести изобретений.

Президент Литвы Гитанас Науседа констатировал, что Литва потеряла одного из визионеров, внесших наибольший вклад в развитие информационных технологий в Литве.

"Лидерство Литвы в мире и гордость за высокоскоростной интернет были бы невозможны без ученого и мечтателя Тельксниса. Академик участвовал и инициировал один из крупнейших проектов развития информационных технологий в нашей стране", - говорится в соболезновании главы государства.

"Пример профессора напоминает нам, насколько важной может быть мобилизующая и дальновидная личность для развития государства, которое мы сегодня, к сожалению, потеряли, но память и труд которого будут с нами каждый день", — отметил она.

Телькснис был лауреатом литовских научных премий в 1968, 1980 и 2008 годах.