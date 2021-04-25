В. Ю. Бубнис родился 9 сентября 1932 года в городе Чудишкес Пренайской волости. В 1953 году окончил Пренайскую среднюю школу. В 1953–1957 учился на литовском факультете Вильнюсского педагогического института, где получил специальность учителя литовского языка и литературы. В 1957-1964 годах был заместителем директора 9-ой Каунасской вечерней сменной средней школы. Член Союза писателей Литвы с 1958 года. С 1965 по 1966 год он был редактором журнала "Мокслейвис", главным редактором - с 1966 по 1974 год. В 1976-1981 и 1991 годах был заместителем председателя правления Союза писателей Литвы. С 1981 года посвятил себя исключительно творческой деятельности, был членом инициативной группы Саюдиса, членом Сейма и Совета Саюдиса, в 1992-1996 годах - членом Сейма.

В. Ю. Бубнис начал публиковать свои работы в 1953 году. Он является одним из самых продуктивных и читаемых прозаиков в Литве, написал 44 книги в прозе, в том числе - 19 романов. Его произведения переведены более чем на 20 языков (русский, чешский, польский, латышский, эстонский, немецкий и другие), несколько произведений были экранизированы.

В. Ю. Бубнис, один из самых выдающихся творцов нашей литературы, внес значительный вклад в литовскую литературу и литовскую культуру.

Президент выражает соболезнования в связи с кончиной писателя

Президент Гитанас Науседа от своего имени и от имени жителей Литвы выразил соболезнования в связи с кончиной писателя, драматурга, активного участника Саюдиса Витаутаса Юргиса Бубниса.

По словам главы страны, творчество писателя и его вклад в историю литовской литературы важны из-за его активной деятельности и страсти к творчеству, романам и рассказам, которые стали классикой литовской культурной самобытности и привлекли внимание к повседневной жизни обычного человека, раскрывая положительные и светлые стороны жизни.

Президент подчеркнул талант прозаика чутко и искренне передавать чудо жизни, взаимосвязь в ней случайностей и судьбы. Произведения В. Ю. Бубниса переведены более чем на 20 языков, автор награжден Государственной премией в области культуры и искусства, крестом князя ВКЛ Гедиминаса.

Президент выразил соболезнования семье В. Ю. Бубниса, его родным и близким, Союзу писателей Литвы и всем поклонникам таланта прозаика.