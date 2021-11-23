13 ноября сообщалось, что Якавонис-Тигр заразился коронавирусом. 96-летний мужчина попал в больницу. Об этом в фейсбуке сообщила его дочь.

"К сожалению, Covid–19 не обошел стороной и Юозаса Якавониса. Многие отговаривали меня, говорили, зачем ему вообще прививаться, ведь папе, 96 лет. Но он сам хотел привиться. Жаль, что не успел привиться бустерной дозой", – писала Якавоните.

7 мая 2021 года Якавонису вручили премию им. командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

20-летний Якавонис-Тигр осенью 1945 года вместе с другими партизанами в усадьбе своих родителей в деревне Кащюнай оборудовал командный пункт партизан Меркинского округа.

В 1945–1946 г. вместе с командующим округа Раманаускасом-Ванагасом там одно время скрывался и глава партизан Южной Литвы Юозас Виткус-Казимерайтис.

Там издавалась газета "Колокол свободы".

Якавонис-Тигр был связным штаба.