13 ноября сообщалось, что Якавонис-Тигр заразился коронавирусом. 96-летний мужчина попал в больницу. Об этом в фейсбуке сообщила его дочь.
"К сожалению, Covid–19 не обошел стороной и Юозаса Якавониса. Многие отговаривали меня, говорили, зачем ему вообще прививаться, ведь папе, 96 лет. Но он сам хотел привиться. Жаль, что не успел привиться бустерной дозой", – писала Якавоните.
7 мая 2021 года Якавонису вручили премию им. командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.
20-летний Якавонис-Тигр осенью 1945 года вместе с другими партизанами в усадьбе своих родителей в деревне Кащюнай оборудовал командный пункт партизан Меркинского округа.
В 1945–1946 г. вместе с командующим округа Раманаускасом-Ванагасом там одно время скрывался и глава партизан Южной Литвы Юозас Виткус-Казимерайтис.
Там издавалась газета "Колокол свободы".
Якавонис-Тигр был связным штаба.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве появится новый порядок начисления пенсий, его называют нечестным
Парламент Литвы 23 ноября принял поправки к закону о...
В Литве планируют менять систему налогообложения недвижимости (28)
Литва от других стран отличается тем, что облагает...
Министр обороны Литвы: Россия уже стоит на пути Сталина (70)
Упразднение российской организации исторических...
Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за БелАЭС (7)
Вильнюс вручил Минску ноту протеста в ответ на планы...
Центробанк Литвы о ценах на недвижимость: есть признаки перегрева, за жилье мы переплачиваем (14)
Недвижимость в Литве за год подорожала на 13-21% и хотя...