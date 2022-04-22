«Он умер этой ночью», — сказала она BNS в пятницу.

Абарюs родился в 1929 году в Зарасайском районе, окончил прогимназию в Антазаве, в 1948–1953 годах в Вильнюсской музыкальной школе им. Ю.Таллат-Кялпши обучался сольному пению и хоровому дирижированию.

Во время учебы он пел в Литовском государственном народном ансамбле песни и танца, а в 1953–1958 годах продолжил обучение по классу хорового дирижирования в Литовской государственной консерватории. Во время учебы руководил хором Павильнисского Дома культуры, был хормейстером Вильнюсского ансамбля песни и пляски медицинских работников.

Абарюс много лет преподавал в Литовской музыкальной академии, в 1988–1995 годах был заведующим кафедрой хорового дирижирования.

С 1960 года он был главным дирижером Литовского праздника песни, с 1963 по 1981 год дирижировал Смешанным хором Литовского радио и телевидения.

Абарюс издал сборники гимнов и месс, романсов, создал документальный очерк, написал кантату и поэму.

В 1967 году Абарюс был признан заслуженным художником ЛССР, в 1995 году награжден орденом Гедиминаса 3-й степени, в 2016 году - Государственной премией в области культуры и искусства.