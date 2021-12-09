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Коллеги в четверг утром нашли бывшего кандидата в депутаты литовского парламента Эугениюса Палёкаса в коридоре Вильнюсского технического университета. К сожалению, спасти его жизнь не удалось.
Скончался кандидат в депутаты Палёкас, его обнаружили в университете
© LRT/ Stopkadras

Первым об этом сообщил портал LRT.lt. Эту информацию Delfi подтвердила пресс-секретарь Илма Цикайнайте. По ее словам, община потрясена.

"Сегодня утром мы лишились коллеги. Коллеги и декан сказали, что в последнее время Палёкас неважно себя чувствовал. Возможно, по этой причине мы его и лишились. Мы вызвали полицию, по предварительным данным, смерть наступила из-за проблем со здоровьем", - сказала Циканайте.

По ее словам, утром Палёкас пришел в университет на лекции, коллеги нашли его лежащим в коридоре.

Циканайте сказала Delfi, что 67-летний Палёкас работал на Кафедре математики, преподавал математический анализ и теорию вероятности.

Он был кандидатом в парламент от Литовской народной партии.

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