В 1969 году Урбонас окончил Литовскую государственную консерваторию, класс профессора Виктора Радовича.

1974–1988 гг выступал в трио Литовской государственной филармонии с фортепианисткой Галиной Радвилайте и виолончелисткой Сильвией Сондяцкене, преподавал.

В 1972 г. был приглашен в Литовский камерный оркестр, в группу первых скрипок, вскоре стал концертмейстером, без перерыва играл в оркестре 46 лет.

Литовский камерный оркестр и Национальная филармония выражают соболезнования семье и близким покойного, коллегам и поклонникам его таланта.