27 июля 2023 г. 08:30

Скончался известный литовский сыродел: трагедия произошла на ферме

 
Ромас Садаускас-Кветкявичюс
ru.DELFI.lt
Audrius Jokubauskas
Audrius Jokubauskas
ФОТО: Romas Sadauskas – Kvietkevičius
В среду (26 июля) после организаторы Сырного фестиваля сообщили о смерти известного сыродела Аудрюса Йокубаускаса.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня мы лишились души нашего фестиваля, его организатора и вдохновителя Аудрюса Йокубаускаса. Искренние соболезнования семье, близким, друзьям", – сказано в сообщении.

Аудрюс Йокубаускас больше 10 лет возглавлял хозяйство Varinis puodas в деревне Кабяляй Варенского района. Он был настоящей легендой сыроделия в Литве.

Бывший известный танцор, исполнитель брейкинга, вырос в Каунасе, учился в Вильнюсе, а после поездки во Францию решил поселиться в деревне и заняться сыроделием.

С 2014 г. вместе с единомышленниками он организовывал в Друскининкае международные Сырные фестивали.

Йокубаускаса на ферме забодал бык.

Друзья покойного призывают помочь лишившейся кормильца семье. Пожертвования можно перевести на счет LT107300010086332883 Jovita Jokubauskienė.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии