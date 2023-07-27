Скончался известный литовский сыродел: трагедия произошла на ферме

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня мы лишились души нашего фестиваля, его организатора и вдохновителя Аудрюса Йокубаускаса. Искренние соболезнования семье, близким, друзьям", – сказано в сообщении.
Аудрюс Йокубаускас больше 10 лет возглавлял хозяйство Varinis puodas в деревне Кабяляй Варенского района. Он был настоящей легендой сыроделия в Литве.
Бывший известный танцор, исполнитель брейкинга, вырос в Каунасе, учился в Вильнюсе, а после поездки во Францию решил поселиться в деревне и заняться сыроделием.
С 2014 г. вместе с единомышленниками он организовывал в Друскининкае международные Сырные фестивали.
Йокубаускаса на ферме забодал бык.
Друзья покойного призывают помочь лишившейся кормильца семье. Пожертвования можно перевести на счет LT107300010086332883 Jovita Jokubauskienė.