Скончался известный литовский сыродел: трагедия произошла на ферме

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня мы лишились души нашего фестиваля, его организатора и вдохновителя Аудрюса Йокубаускаса. Искренние соболезнования семье, близким, друзьям", – сказано в сообщении.

Аудрюс Йокубаускас больше 10 лет возглавлял хозяйство Varinis puodas в деревне Кабяляй Варенского района. Он был настоящей легендой сыроделия в Литве.

Бывший известный танцор, исполнитель брейкинга, вырос в Каунасе, учился в Вильнюсе, а после поездки во Францию решил поселиться в деревне и заняться сыроделием.

С 2014 г. вместе с единомышленниками он организовывал в Друскининкае международные Сырные фестивали.

Йокубаускаса на ферме забодал бык.