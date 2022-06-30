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Скончался известный продюсер Евгений Дальников, он работал с известными представителями музыкального мира Литвы.
Mirė garsus prodiuseris Jevgenij Dalnikov / Foto: Facebook, Delfi
Mirė garsus prodiuseris Jevgenij Dalnikov / Foto: Facebook, Delfi

Информацией о его смерти поделилась его подруга, она подтвердила ее и в интервью Delfi.

"Сегодня мы лишились нашего друга Евгения. Когда состоится прощание, еще сообщу", – написала она в социальной сети.

Соболезнования в связи со смертью Дальникова выразили Альгимантас Миналга-Солярис, Доната Вирбилайте, Оксана Пикуль, Марина Буй-Велечкене, Милисандра Кварацеюте-Радзявичене, Арвидас Мартиненас-Вудис и др.

О причине смерти продюсера пока не сообщается.

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