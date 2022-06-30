Информацией о его смерти поделилась его подруга, она подтвердила ее и в интервью Delfi.

"Сегодня мы лишились нашего друга Евгения. Когда состоится прощание, еще сообщу", – написала она в социальной сети.

Соболезнования в связи со смертью Дальникова выразили Альгимантас Миналга-Солярис, Доната Вирбилайте, Оксана Пикуль, Марина Буй-Велечкене, Милисандра Кварацеюте-Радзявичене, Арвидас Мартиненас-Вудис и др.

О причине смерти продюсера пока не сообщается.