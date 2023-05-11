Юозас Руоля – кавалер Рыцарского креста Ордена Великого Князя Литовского Гедиминаса, заслуженный работник литовской системы здравоохранения, официально признанный фитотерапевт, основатель фитотерапии в Литве, занимался клинической практикой в сфере онкологии. Бывший многолетний работник НИО.
Руоля родился 18 мая 1950 г. Изучал медицину в Вильнюсском университете, однако из-за разногласий с руководством Медфака, доучиться не смог.
В 1971 г. окончил Медицинскую школу им. П.Мажилиса. Позже изучал биологию в Красноярском государственном педагогическом институте.
С 1977 г. работал врачом в учреждениях по повышению квалификации медработников. Руоля работал в сфере интегративной онкологии, направленной на предотвращение возобновления онкозаболеваний.
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