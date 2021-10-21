Скончался историк, бывший дипломат Ромуальдас Йонас Мисюнас

Соболезнования близким выразил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Р. Й. Мисюнас родился в 1945 году в Швеции, в семье литовских эмигрантов, затем учился в США, где начал работать историком.

Он активно участвовал в борьбе Литвы за свободу, писал о ситуации в оккупированной Литве и выпустил монографию (в соавторстве с профессором Тартуcкого университета Рейном Таагеперой) "Страны Балтии: годы зависимости, 1940-1980".

С 1996 по 2001 Р. Й. Мисюнас был послом Литвы в Израиле, также был аккредититован ЮАР, много сделал для развития двусторонних отношений Литвы с Израилем и другими странами Ближнего Востока, так как был единственным дипломатом от Литвы в регионе.