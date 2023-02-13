Эту новость LRT подтвердил настоятель Гришкабудского прихода Преображения Господня Витаутас Мазирскас.

Кудирке было 92 года.

Он известен тем, что в 1970 году, во время встречи рыболовных организаций США и СССР в американских территориальных водах, перебежал на американское судно Vigilant и попросил политического убежища, но не получил его.

О жизни Кудирки написано несколько книг, сняты фильмы, в их числе и фильм "Прыжок" Гедре Жичките.

Кудирка родился 9 апреля 1930 года в Гришкабудисе. Он окончил Клайпедскую школу моряков, был моряком-радистом Клайпедского рыболовного флота. 23 ноября 1970 г. он попросил политического убежища на американском судне Vigilant, но не получил его.

Кудирку насильно вернули на судно СССР. Тогда действия США и СССР осудили крупнейшие американские издания, литовская пресса в США, телевидение и радиостанции, особенно "Голос Америки", проходили акции протеста. В течение длительного времени Кудирка был символом борьбы за свободу Литвы.

В мае 1971 года Кудирку приговорили к 10 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в Псковском и Мордовском лагерях.

Усилиями его матери, которая родилась в США и восстановила американское гражданство, в 1974 г. его удалось освободить из тюрьмы, после чего он с семьей уехал в США. Кудирка участвовал в деятельности литовских организаций в США, читал лекции о коммунистическом режиме в СССР.

После восстановления независимости Литвы в 2007 году Кудирка вернулся на родину. В 2008 г. он был награжден Командорским крестом Ордена Креста Погони.

Президент Литвы Гитанас Науседа выражает соболезнования в связи со смертью Кудирки.

"Я читал книгу об этом необыкновенном человеке и видел фильм "Прыжок". Это невероятное сильная личность, отличающая трезвым взглядом на жизнь, исключительным чувством юмора. Кудирка - символ поколения, которое не смирилось с правилами, навязанными советским режимом, не хотело играть роль винтика в обществе и демонстративно повернулось спиной к системе. Своим примером он и других призвал действовать также", – сказано в соболезнованиях Науседы.