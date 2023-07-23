Скончался экс-министр финансов Литвы Эдуардас Вилкялис

Большую часть своей жизни Вилкялис отдал Литве. Сначала он отвечал за восстановление Госконтроля, затем был министром финансов в правительстве Бронисловаса Лубиса. В сложное время он сумел стабилизировать всю систему финансов, заложил основы сегодняшней Литвы.

Во время работы Вилкялиса на посту министра финансов была введена национальная валюта - Лит, подпись Вилкялиса была на банкнотах лита 1994 года.

Позже Вилкялис выполнял функции члена правления Центробанка, он был в числе подписывавших документ о "привязке" лита к евро, что было первым шагом к введению евро в стране. Он был также президентом Ассоциации банков Литвы, членом правления Литовского депозитария ценных бумаг, президентом и членом правления Литовской конфедерации бизнеса, участвовал в общественных акциях – в управлении организаций "Спасите детей", Вильнюсская коллегия и др.

За свою жизнь получил немало наград – в 2004 г. ему вручили Офицерский крест Ордена Великого князя Литовского Гедиминаса за залуги перед Литвой.