23 июля 2023 г. 15:06

Скончался экс-министр финансов Литвы Эдуардас Вилкялис

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: AFP / Scanpix
Эдуардас Вилкялис ушел из жизни, отметив свой 70-летний юбилей. Он скончался от тяжелой болезни. О его смерти сообщили дети.

Большую часть своей жизни Вилкялис отдал Литве. Сначала он отвечал за восстановление Госконтроля, затем был министром финансов в правительстве Бронисловаса Лубиса. В сложное время он сумел стабилизировать всю систему финансов, заложил основы сегодняшней Литвы.

Во время работы Вилкялиса на посту министра финансов была введена национальная валюта - Лит, подпись Вилкялиса была на банкнотах лита 1994 года.

Позже Вилкялис выполнял функции члена правления Центробанка, он был в числе подписывавших документ о "привязке" лита к евро, что было первым шагом к введению евро в стране. Он был также президентом Ассоциации банков Литвы, членом правления Литовского депозитария ценных бумаг, президентом и членом правления Литовской конфедерации бизнеса, участвовал в общественных акциях – в управлении организаций "Спасите детей", Вильнюсская коллегия и др.

Eduardas Vilkelis

За свою жизнь получил немало наград – в 2004 г. ему вручили Офицерский крест Ордена Великого князя Литовского Гедиминаса за залуги перед Литвой.

Прощание с Вилкялисом состоится с 12 ч. 24 июля в зале Nr. 2 похоронного бюро Amžinybė (ул. Талино, 10A, Вильнюс), урну с прахом вынесут в 14 ч. Похороны состоятся на кладбище в Друскининкае.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии