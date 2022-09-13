Шидлаускас занимал должности посла в Канаде и России.
В марте этого года суд признал Шидлаускаса виновным в торговле влиянием и назначил ему штраф в размере 16,5 тыс. евро. Кроме того, на пять лет его лишили права занимать руководящие должности в государственном и частном секторах.
По данным досудебного расследования, Шидлаускас, будучи главой Ассоциации торговли, промышленности и ремесел Литвы, непосредственно требовал и договорился принять от ныне покойного бизнесмена Альбинаса Беляускаса и гражданина России, банкира Рената Насырова 10 000 евро взятки за оказание влияние в вопросе выдачи виз.
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