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В понедельник, на 61-ом году жизни, скончался бывший посол Литвы в России Римантас Шидлаускас, подтвердило BNS Министерство иностранных дел.
Rimantas Šidlauskas
Rimantas Šidlauskas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Шидлаускас занимал должности посла в Канаде и России.

В марте этого года суд признал Шидлаускаса виновным в торговле влиянием и назначил ему штраф в размере 16,5 тыс. евро. Кроме того, на пять лет его лишили права занимать руководящие должности в государственном и частном секторах.

По данным досудебного расследования, Шидлаускас, будучи главой Ассоциации торговли, промышленности и ремесел Литвы, непосредственно требовал и договорился принять от ныне покойного бизнесмена Альбинаса Беляускаса и гражданина России, банкира Рената Насырова 10 000 евро взятки за оказание влияние в вопросе выдачи виз.

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