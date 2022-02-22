Гедрайтис скончался в день своего рождения - во вторник ему исполнилось 82 года.

Баскетболист в составе команды "Жальгирис" сыграл в 1957–1972 годах более тысячи матчей, десять лет был капитаном команды.

Играя за "Жальгирис", он много раз становился чемпионом Литвы, а в 1972 году занял третье место на первенстве Советского Союза.

Он тренировал каунасскую команду "Жальгирис", другие клубы, был главным тренером молодежной сборной Литвы по баскетболу.

Гедрайтис награжден орденом Великого князя Литовского Гедиминаса, Командорским крестом Спортивной чести, Олимпийской звездой Литовского национального олимпийского комитета и др. наградами.