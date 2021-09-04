О кончине женщины сообщили в социальных сетях в субботу. Там же появились сообщения со словами соболезнования в адрес близких и знавших ее людей.

Похороны Виды Гумбите состоялись 4 сентября на кладбище в Пустакемисе (Кайшядорский район).

"Зовите меня просто Розочкой. Так меня окрестили. С давних пор. Городская легенда? Да, я ею стала. Я не сбилась с жизненного пути. Ведь все могли быть иначе. Но мне кто-то помогает... Если жизнь так определила, и хорошо. Мы живем только раз!" – сказала как-то Вида в интервью изданию Mieste.