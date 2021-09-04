aA
Сообщается о смерти женщины, хорошо известной вильнюсцам и гостям столицы. Виду Гумбите, одетую в разноцветную одежду, жители города звали просто Рожите.
О кончине женщины сообщили в социальных сетях в субботу. Там же появились сообщения со словами сочувствия в адрес близких и знавших ее людей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве привиты 70% взрослого населения: профессор объяснил, когда можно ожидать отмены ограничений (17)
Литва наконец достигла цели, поставленной Гитанасом...
Kaunas Pride закончился: 18 человек были доставлены в отделения полиции совершено нападение на группу людей, понадобилась помощь медиков (211)
Впервые в истории Каунаса проходит марш представителей...
"Это лучшее место на Земле": владелица салона красоты в Вильнюсе – о карантине, переезде в Литву и тернистом пути к успеху (86)
"Когда я оказалась здесь впервые, решила для себя, что...
Иностранные пенсионеры как выход из кризиса: шанс получить хорошие бонусы (35)
Коронавирусная эпидемия негативно сказалась и на...
Настроение участвовавшей в марше Kaunas Pride Армонайте не испортило даже брошенное в нее яйцо (1)
Аушрине Армонайте , председатель Партии свободы,...