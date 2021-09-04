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Сообщается о смерти женщины, хорошо известной вильнюсцам и гостям столицы. Виду Гумбите, одетую в разноцветную одежду, жители города звали просто Рожите.
Mirė Rožyte vadinta Vida Gumbytė
Mirė Rožyte vadinta Vida Gumbytė
© DELFI

О кончине женщины сообщили в социальных сетях в субботу. Там же появились сообщения со словами сочувствия в адрес близких и знавших ее людей.

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