Марозене было 63 года.

"Я никогда не думала, что придется писать такой пост, ушла наша мама Ирена Марозене. Она всегда была душой вечеринок, поэтому прощание состоится только в тесном кругу, мы поднимем бокалы, как этого хотела мама. Все, кто хотел бы проститься, просто придите, когда сможете в Amatininkų užeiga, поднимите бокал и вспомните о ней, ей бы это понравилось", – писала ее дочь.

О причине смерти не сообщается.