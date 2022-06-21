aA
Скончалась предприниматель, владелица вильнюсского ресторана Amatininkų užeiga Ирена Марозене. Об этом в социальной сети сообщила ее дочь.
Irena Marozienė
Irena Marozienė
© DELFI

Марозене было 63 года.

"Я никогда не думала, что придется писать такой пост, ушла наша мама Ирена Марозене. Она всегда была душой вечеринок, поэтому прощание состоится только в тесном кругу, мы поднимем бокалы, как этого хотела мама. Все, кто хотел бы проститься, просто придите, когда сможете в Amatininkų užeiga, поднимите бокал и вспомните о ней, ей бы это понравилось", – писала ее дочь.

О причине смерти не сообщается.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Вильнюсские предприниматели: бизнес в Старом городе обречен (2)

Бизнес в Старом городе столицы обречен на провал не...

Новый порядок движения в старом городе: нарушений стало больше, предпринимателей беспокоит доставка товаров

С 7 июля в Старом городе Вильнюса вступил в силу новый...

Ирена Марозене о ресторанах на заре независимости Литвы: кофе в стаканчиках из-под майонеза и стрельба (3)

За 30 лет независимости в Литве многое изменилось....

TOP новостей

Больше скидок не будет: не успевшие выбрать поставщика будут платить на 2-8 центов дороже

Минэнерго Литвы предоставило потребителям еще одну...

Глава дипломатии ЕС: обвинения РФ против Литвы — чистая пропаганда

Обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что...

Прогноз синоптиков: есть не только плохая, но и хорошая новость

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют дожди, у них...

Профессор предупреждает: происходящее с Калининградом близко к формальному поводу для начала войны

Профессор университета им. Витаутаса Великого...

Что сейчас может сделать взбешенный "блокадой" Калининграда Кремль: Литва стала мишенью (1)

Шок и воинственные заявления о "развязанных руках" для...