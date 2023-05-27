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На 72-ом году жизни скончалась музыковед, ведущая LRT, доцент Литовской академии музыки и театра Зита Кельмицкайте.
Zita Kelmickaitė
Zita Kelmickaitė
© DELFI

Как сообщает lrt.lt, многолетняя телеведущая какое-то время лечилась в отделении гепатологии и гастроэнтерологии Сантаришской клиники после того, как 19 марта почувствовала себя плохо во время радиопередачи "Такая жизнь с Зитой Кельмицкайте" и была увезена медиками скорой помощи. Оказавшись в больнице, она сама еще общалась с журналистами и успокаивала, что чувствует себя лучше.

З. Кельмицкайте скончалась в субботу, в 8 часов утра. Сообщается, что ее жизнь угасла в больнице.

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