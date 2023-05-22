О тяжелой утрате порталу tv3.lt сообщили близкие женщины.

"Когда уходят такие люди, тогда понимаешь, какой талант нас покинул", – сказал tv3.lt директор Национального каунасского драматического театра Эгидиюс Станцикас.

Он сказал, что актриса тяжело болела.

Delfi напоминает, что Рудокайте родилась 15 апреля 1969 г. в Паневежисе, с 1987 по 1991 г. училась в Литовской академии музыки и театра, где получила специальность драматической актрисы.

Свой профессиональный путь Рудокайте продолжила в 1990 г. в американской школе искусств Juilliard в Нью-Йорке.

Она была актрисой Šiaurės Atėnаi и Национального каунасского драматического театра.

В 2006 г. окончила психологию в университете имени Витаутаса Великого.

В 2005 г. поступила в Европейский институт психодрамы, где получила специальность психодраматического терапевта, учителя.

С 2009 по 2018 г. – президент Литовского содружества психодрамы, член европейской ассоциации психодрамы, член литовского содружества психодрамы.

В 2016 г. - лектор университета им. Витаутаса Великого и Литовской академии музыки и театра.

В 2018 г. Рудокайте в Литовском университете медицинских наук получила степень магистра психологии и получила имя почетного члена Литовского содружества психодрамы.