О тяжелой утрате порталу tv3.lt сообщили близкие женщины.
"Когда уходят такие люди, тогда понимаешь, какой талант нас покинул", – сказал tv3.lt директор Национального каунасского драматического театра Эгидиюс Станцикас.
Он сказал, что актриса тяжело болела.
Delfi напоминает, что Рудокайте родилась 15 апреля 1969 г. в Паневежисе, с 1987 по 1991 г. училась в Литовской академии музыки и театра, где получила специальность драматической актрисы.
Свой профессиональный путь Рудокайте продолжила в 1990 г. в американской школе искусств Juilliard в Нью-Йорке.
Она была актрисой Šiaurės Atėnаi и Национального каунасского драматического театра.
В 2006 г. окончила психологию в университете имени Витаутаса Великого.
В 2005 г. поступила в Европейский институт психодрамы, где получила специальность психодраматического терапевта, учителя.
С 2009 по 2018 г. – президент Литовского содружества психодрамы, член европейской ассоциации психодрамы, член литовского содружества психодрамы.
В 2016 г. - лектор университета им. Витаутаса Великого и Литовской академии музыки и театра.
В 2018 г. Рудокайте в Литовском университете медицинских наук получила степень магистра психологии и получила имя почетного члена Литовского содружества психодрамы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр Вильнюса о спиленном дубе: застройщику грозит уголовная ответственность
В минувшие выходные в столичном районе Шнипишкес, на...
Выяснилось, кому на самом деле принадлежит участок со спиленным дубом: это один из самых богатых людей в Эстонии
Выяснилось, что участок земли в Вильнюсе на ул....
Из Литвы высылают все больше россиян и белорусов: раньше такая причина была редкой
В этом году из-за угрозы безопасности Литвы 347 россиян...
В парке Вингис собираются поклонники рок-группы Rammstein
22 мая жители Литвы запомнят надолго – сегодня вечером...
В Вильнюсе фиксируют заторы, водителей просят не ездить мимо парка Вингис
22 мая, в 17 ч. открывают ворота на концерт группы Rammstein ,...